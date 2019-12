Montella, 180 minuti per salvare la panchina. Il sogno resta Spalletti

Due partite per cambiare le sorti della stagione sua e della Fiorentina, Vincenzo Montella ha a disposizione 180 minuti per invertire una rotta che Rocco Commisso inquadra giorno per giorno. Come riporta La Nazione, il n° 1 viola potrebbe smentire il suo motto “non ho mai mandato via nessuno dalle mie aziende” perché il calcio ha logiche differenti. Due sconfitte decreterebbero la fine del rapporto tra Montella e la Fiorentina: ma chi prendere? Gattusso era il preferito ma si è accasato al Napoli e Spalletti resta un sogno perché il contratto che lo lega all’Inter scade nel 2021. Troppo robusto invece l’ingaggio di Emery, libero dopo l’esonero all’Arsenal, mentre non convince l’ipotesi traghettatore: Prandelli e Iachini sono curi viola che potrebbero correre al capezzale della Fiorentina nel caso ce ne fosse bisogno.