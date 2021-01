Calaiò: “Fiorentina col tridente può far male al Napoli. Callejon? Deve solo adattarsi”

L’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò ha parlato a Radio Bruno della sfida di domani: “Callejon e Ribery insieme? Quando hai questa qualità insieme tieni sull’attento ogni difesa di Serie A. Vlahovic è bravo ad attaccare la profondità, Callejon e Ribery non si scoprono certo adesso e vedendo la difesa di questo Napoli la Fiorentina può metterla in difficoltà, ma anche viceversa. Quanto è difficile per Callejon riadattarsi a nuovi ruoli? E’ un jolly, può fare diversi ruoli anche se a Napoli i migliori momenti li ha vissuti facendo a memoria quei movimenti con Insigne. Sui tagli verso la porta e sul gioco da esterno a esterno è uno dei primi in Italia: la Fiorentina non giocando con queste caratteristiche può essere spaesato. Ma deve ancora solo adattarsi, e domani vorrà fare bella figura e una grande partita”.

