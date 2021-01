Milik niente Fiorentina. Rinnovo col Napoli e prestito (con obbligo) al Marsiglia

Siamo al dentro o fuori per Arkadiusz Milik. Il polacco per non restare fermo e perdere l’europeo s’è dato una mossa e – riferisce il Corriere dello Sport – ha aperto al Marsiglia smettendo quindi di aspettare la Juventus. Da Marsiglia hanno spiegato che non vanno oltre i 9-10mln di euro, cinque in meno di quelli che vorrebbe il Napoli e perciò bisognerà aggiungere bonus e percentuale sulla rivendita per trovare l’intesa. Milik dovrebbe rinnovare e poi partire in prestito con obbligo di riscatto, dilazionando il pagamento alla prossima stagione quando diventerebbe del Marsiglia.