Calabrese punge Commisso: “Pensa solo a stadio e CS. Ma le scale elicoidali non fanno gol”

Giuseppe Calabrese, firma de La Repubblica,è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina

In un anno di questo tipo la Fiorentina è clamorosamente indietro. Dalla scelta dell’allenatore dipendono tutti i progetti futuri. Da quello che so io Rocco vorrebbe tenere Iachini, i dirigenti però stanno cercando di convincerlo a rivedere la propria posizione. Nella testa di Commisso ci sono solo Stadio e Centro Sportivo, qualcuno dovrebbe ricordagli che le scale elicoidali non fanno gol. Firenze lo ha accolto a braccia aperte, ma adesso si aspetta che mantenga le promesse. Di Francesco? La Fiorentina ha deciso di stare un po’ nel mezzo, quindi la scelta può essere comprensibile. Sono preoccupato, ho paura che oltre a Chiesa possono arrivare due cessioni importanti come Pezzella e Milenkovic