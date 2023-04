Calabrese: “Due anni in trasferta un disagio, ma Firenze risponde presente”

Il giornalista Giuseppe Calabrese ha parlato a Radio Bruno della questione stadio: "C'ero quando ci fu il trasloco a Perugia. Tutto si può fare, basta sia una soluzione adeguata. Ogni giorno parte un treno, prima o poi la soluzione si troverà. Una volta capita la destinazione dei soldi del Pnrr, si inizierà a procedere. Modena sarebbe un disagio, mentre Empoli è la soluzione più comoda ma i tifosi azzurri non vedono la Fiorentina di buon occhio. Due anni lontani dalla città metropolitana? Questo può essere un finto problema, il disagio c'è, la distanza pure. Ma Firenze non si è mai tirata indietro. Il problema per Commisso è relativo ai mancati introiti, perché giocherebbe due campionati in trasferta".