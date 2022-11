Calabrese: “A gennaio serve una vera punta, Vlahovic non è stato sostituito”

"Mi aspetto una partita equilibrata, una Fiorentina che se la gioca. Il Milan non è in un grande momento, ma è sempre il Milan, la viola arriva sgombra di testa, con un gioco migliore, e senza troppe pressioni. Domenica mi aspetto anche delle turnazioni, visto che è la partita pre mondiale, è lecito onestamente, anche per valorizzare i giocatori. A gennaio per me non manca un cambio di Torriera, ma una punta, Jovic non è una punta e Cabral non è sufficiente. Ieri Jovic è stato bravo, ma dovrebbe esserlo spesso. La sostituzione di Vlahovic è stata presa sottogamba."