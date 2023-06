Cairo vs. Commisso, continuano le “scintille”

Non c'è pace tra le proprietà di Torino e Fiorentina. Tra Urbano Cairo e Rocco Commisso non si intravede la possibilità di sotterrare l'ascia di guerra che, detto fra noi, non giova a nessuno essendo tra l'altro due società con tifoserie da sempre gemellate e con una caratura di squadra al momento sovrapponibile. È di oggi la notizie che il patron del Torino e azionista di maggioranza di RCS ha querelato Commisso per le sue ultime dichiarazioni nelle quali il patron viola aveva parlato di una campagna denigratoria condotta dalle testate del suo gruppo editoriale contro la Fiorentina. Urbano Cairo ritiene invece di "sentirsi in dovere di difendere la sua onorabilità e il prestigio delle testate ingiustamente attaccate". La nostra speranza è che i rapporti tornino quelli del 2020, come vedete nella foto, precedenti all'inizio del botta e risposta fra Cairo e Commisso.