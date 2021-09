Cagni: “Vlahovic ha un difetto. Saponara? Non sa reagire alle difficoltà”

Il tecnico duro su Saponara: "Non ha la personalità per giocare in un grande club"

Redazione VN

L'allenatore ex Cagliari ed Empoli Gigi Cagni è intervenuto a Tmw Radio, dove ha preso la parola sulla nuova Fiorentina di Italiano e su Vlahovic:

Italiano? E' arrivato e nel giro di poco tempo ha dato un'impronta alla squadra. Fin da subito si è vista la sua mano. Lo scorso anno ha cambiato 8 giocatori nello Spezia rispetto a quelli che lo avevano portato in A, e ci ha messo pochissimo a farli giocare allo stesso modo. Se faccio il 4-3-3 prendo Vlahovic, l'unico difetto è quello di difendere palla quando gli arriva da dietro, poi diventa uno degli attaccanti più forti del mondo. Saponara? Non ha la personalità per giocare in grandi club. Ha bisogno di un allenatore che lo conosce, non è capace a reagire a situazioni di difficoltà