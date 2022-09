Cagni su Italiano: “Sta avendo difficoltà nel gestire il doppio impegno”

"Giocare ogni tre giorni è davvero difficile atleticamente. Poi in questo contesto si inserisce il mercato, con i giocatori che interrompono preparazioni per spostarsi. La Fiorentina inoltre ha anche la coppa ad aggravare la situazione atletica. Italiano, come successe a me ad Empoli, non è esperto di coppe e quindi anche per lui la situazione è nuova. Tutto poi dipende dall'organico che hai, quello viola non è al meglio dal punto di vista fisico e tattico. Senza poi contare che il mercato ancora aperto influisce. Dopo quattro partite devi ancora capire cosa hai in mano, le scelte che un tecnico fa sono volte a capire la reazione dei giocatori in vista delle partite più probanti. Il campionato si decide nelle ultime dieci giornate, ora si costruiscono le basi. Italiano ha guadagnato del credito dimostrando le proprie qualità, merita fiducia per le scelte che fa. In questo contesto non va trascurato l'arrivo di una sfida decisiva come quella contro la Juventus. Nuova Fiorentina? La fase difensiva, più che la sterilità offensiva, è quella che personalmente mi preoccuperebbe di più. Modulo a due punte? Per Italiano resterà sempre difficile schierarli insieme, perché verrebbe sconfessato quanto da lui preparato sulla base di un altro modulo".