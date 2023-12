Cagni: “Nzola riuscirà a mostrare le sue qualità”

L'ex calciatore ed allenatore, Luigi Cagni , ex tecnico di Vincenzo Italiano, ha parlato così in "A pranzo con il Pentasport" in onda su Radio Bruno Toscana:

"Il Parma? Mi piace molto perché Pecchia (allenatore della squadra emiliana, ndr) fa giocare i suoi calciatori, che hanno qualità, in base alle loro caratteristiche. La stagione della Fiorentina? Credo che al momento Italiano non debba scegliere tra le competizioni perché sta andando bene in tutte. Se dovesse andare in fondo a tutti e tre gli obiettivi sarebbe eccezionale, ce la può fare perché ha un organico adatto. Le difficoltà di Nzola? E' strano visto anche che l'ha voluto proprio Italiano. Sono sicuro che Nzola ce la farà a mostrare le sue qualità".