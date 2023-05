Cagni: “Non avete idea di quanto sia stata dura per Italiano da gennaio 2022”

"Spalletti? Il problema per il Napoli sarebbe se andassero via sia lui sia Giuntoli, che come ds in 8 anni ha sbagliato poco e nulla. La Fiorentina avrebbe meritato un risultato diverso per quella che è stata la partita del Maradona. Ma fatemi dire una cosa. Nessuno valuta mai il lavoro che viene fatto nel percorso, ci si concentra sempre e solo sul risultato finale. Non avete idea di che lavoro è, da quando uno prende la squadra e parte per il ritiro. Il mercato è sempre aperto, si deve preparare la stagione con giocatori che vanno e vengono e le società pretendono risultati immediati. Italiano l'anno scorso quando ha iniziato aveva Vlahovic e poi gli è stato tolto a metà stagione, ritrovare la strada da quel punto non è difficile, è difficilissimo. Prendete il Milan: l'anno scorso ha vinto lo scudetto per via della presenza di Ibrahimovic, quest'anno non l'ha avuto ed è crollato in campionato. La Fiorentina là davanti non è stata all'altezza per tanto tempo, ha impiegato tantissimo tempo per trovare un Cabral accettabile. Oppure la Juventus: è successo di tutto quest'anno, Allegri ha ragione. Se io ho la condizione psicofisica, in un calcio atletico come quello moderno, posso fare tutto. Nessuno di questi ragazzotti ha più personalità in campo, la tattica è davvero l'ultima delle priorità. Campionato o Coppe? Io ai miei tempi sbagliai, dando precedenza al primo, ma per i viola l'occasione sembra ghiotta. Ma dipende appunto dalla condizione del gruppo, Vincenzo è bravo e lo ha dimostrato".