Cagni: “Viola senza personalità. Modulo? Le partite le vincono i giocatori”

L’allenatore Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:



Punti persi nel finale? Guardando la Fiorentina, ho l’impressione che la squadra abbia qualità tecniche, ma manchi la personalità. Si vede che hanno paura e non riescono ad esprimere il massimo delle proprie potenzialità. Qua il discorso va fatto con i giocatori stessi per trovare la soluzione. Io penso che sia un diritto sia della società e dell’allenatore che questi esprimano il massimo. Giocatori al centro del mirino? L’allenatore ad oggi, l’unica responsabilità che gli puoi dare è quella della preparazione psico-fisica. Una squadra che non ha le coppe, deve fare 95′ alla morte. Non puoi prescindere dal fatto di giocare senza la massima intensità. Il giocatore oggi scarica la responsabilità del proprio allenatore anzichè provare a dialogare e trovare la soluzioni. Modulo? Le partite le vincono i giocatori non i sistemi di gioco. Il tecnico deve solo metterli nella condizione di potersi esprimere al meglio. La qualità deve venire fuori . Se tu giochi col 3-5-2 è chiaro che devi prepararti ad aggredire l’area sui cross dagli esterni, invece che lasciare il solo Vlahovic.