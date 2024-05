Prima della finale di Conference League la Fiorentina affronterà il Cagliari , in quella che per i rossoblù sarà l'ultima partita della stagione. Il giorno della gara ancora non è stato deciso.

Vista però la salvezza raggiunta da parte del Cagliari dopo il 2-0 ottenuto a Reggio Emilia col Sassuolo, non c'è l'obbligo di giocare sabato in contemporanea con le altre pretendenti per la permanenza in Serie A.