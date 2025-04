Cagliari-Fiorentina: ecco i titoli di accesso ai rimborsi per i tifosi viola

I tagliandi già acquistati per il match, compresi gli abbonamenti, saranno regolarmente validi. I tifosi in possesso di un biglietto gara che non potranno assistere alla partita avranno la possibilità di richiedere il rimborso secondo le procedure che verranno comunicate prossimamente. Chi volesse acquistare un biglietto, salvo disponibilità posti, potrà farlo da domani – martedì 22 – nei canali di vendita TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate.