Caceres, quale futuro? In Argentina si parla di un ritorno a casa

Martin Caceres potrebbe non proseguire in maglia viola nella stagione 2021-22. Lo scrive l’edizione argentina online del quotidiano Marca, che parla di un interessamento del Penarol. Per il difensore sarebbe così un ritorno a casa, dopo che gli inizi della sua carriera lo avevano visto nella stessa Montevideo, ma con la maglia del Defensor Sporting. Due anni di militanza in viola che andrebbero così verso una placida conclusione, senza rinnovo del contratto in scadenza.

