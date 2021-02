Tosto si sbilancia: “La Fiorentina può diventare la nuova Juventus”

L’ex giocatore Vittorio Tosto è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno:

Due settimane fa si parlava già di una relativa tranquillità per la Fiorentina, adesso a maggior ragione le acque sono calme. La corsa per la salvezza non riguarda i viola. Adesso subentra un altro campionato, le squadre che fino ad oggi hanno sofferto possono voltare pagina. La Fiorentina può essere la rivelazione dell’ultima parte di campionato. Come migliorare la rosa? Lo dico in un momento non felicissimo, secondo me non ci vuole molto per alzare il livello. La gestione Commisso si è assicurata giocatori interessantissimi come Amrabat e Kouamé che alla lunga dimostreranno tutto il loro valore. Il portiere è già quello giusto, il centravanti è già quello del futuro. Ci vogliono “solo” tre acquisti di prima fascia, senza stravolgere la squadra, facendo collimare i pensieri di allenatore e dirigenti. Sarri? Sarebbe un grandissimo colpo, è evidente. Mi piace molto l’investimento sulle infrastrutture, questo aumenta il potenziale di Firenze nel futuro anche al di là di quel settimo posto che adesso sembra un limite invalicabile. Mi sbilancio, il progetto può portare la Fiorentina a soppiantare la Juventus nel ruolo di leader. Firenze è una piazza molto particolare: è stato esiliato pure Dante. La divisione è radicata anche sui massimi sistemi, figuriamoci nel calcio e figuriamoci su Biraghi. O piace o non piace, e a me piace, perché ha un piede importante, come Pasqual. Bisogna saper accettare le prestazioni negative, necessarie per diventare grandi.