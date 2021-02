Sono molti i nodi da sciogliere in casa Fiorentina alla voce rinnovi. Le questioni più spinose riguardano Milenkovic e Vlahovic (anche se la scadenza non è immediata) ma è tempo di valutazione anche per i “senatori” che andranno in svincolo a fine stagione. Tra questi c’è anche Martin Caceres, che sta per compiere 34 anni. Per lui si apre la possibilità di una conferma per un’altra stagione: i contatti tra le parti sono già iniziati, come riporta il nostro Nicolò Schira.