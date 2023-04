Cabral: “Lavoro per diventare un campione. Dico grazie a Nico Gonzalez…”

Le parole di Arthur Cabral in conferenza stampa in vista della sfida di ritorno di Conference League contro il Lech Poznan

Le parole in conferenza stampa di Arthur Cabral in vista della sfida di ritorno di Conference League della Fiorentina contro il Lech Poznan. Di seguito le risposte alle domande:

"Siamo in un buon momento. Stiamo facendo delle buone partite e vincendo. Tutto questo viene dal lavoro che facciamo ogni giorno. Speriamo di continuare così. Adesso io sono quello a fare gol, ma devo ringraziare anche i miei compagni".

"In piazza sono andato con i miei amici venuti dal Brasile, poi ho trovato questi ragazzini e mi sono divertito un po' con loro".

"Ogni calciatore è importante. Abbiamo giocato tante partite in questo mese e speriamo che nel prossimo mese sia così. Lui sa di essere un grande giocatore e quando servirà il suo apporto si dimostrerà all'altezza".

Sull'atteggiamento in vista del Lech Poznan

"Non possiamo pensare di aver già vinto. Dobbiamo lavorare nella stessa maniera dal primo all'ultimo minuto per andare in semifinale".