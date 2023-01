Cabral: “Contento, ma quell’occasione… Dobbiamo segnare di più”

Intervistato da Sky Sport dopo il fischio finale di Fiorentina-Monza, Arthur Cabral è soddisfatto a metà della prestazione sua e della squadra: "Mi do un 9,5 ma so che mi faranno rivedere quell'occasione (il mancato passaggio a Ikoné n.d.r.) per tutta la settimana. Nelle ultime partite dell'anno avevo fatto bene ma pochi gol, oggi ho cominciato bene l'anno. Ho segnato e fatto una bella gara, voglio fare bene fino a fine stagione. Cosa ci sta mancando? Io potevo fare un gol oppure un assist: come dice il mister, dobbiamo concentrarci per le prossime sfide. Quando abbiamo tante occasioni dobbiamo segnare di più".