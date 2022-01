C. Pin: “Commisso deve rassegnarsi per Vlahovic, ma tenerlo fino a giugno”

Le parole dell'ex viola sul futuro di Vlahovic e sulla battaglia di Commisso ai procuratori

L'ex viola Celeste Pin è intervenuto a TMW Radio per parlare del momento della Fiorentina tra campo e mercato: "Le parole di Barone su Vlahovic? Il serbo ha la possibilità di scegliersi la destinazione, i dirigenti non lo hanno digerito perché pensavano che fosse affezionato alla maglia e ai tifosi, ma gli affetti non esistono più. Dobbiamo vivere la realtà, in questo momento conta l'impegno del ragazzo in campo, che c'è sempre. Andrà alla Juve? Il presidente non si vuole rassegnare e pensa che ci sia una seppur minima possibilità. Per me resta un'illusione, perché il calciatore e l'entourage hanno già deciso, spero rimanga fino a giugno perché è determinante per raggiungere certi obiettivi. Poi può andare dove vuole.