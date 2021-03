C. Mondonico a VN: “Prandelli un fratello per papà, quando è tornato a Firenze…”

Il 9 marzo 1947 a Rivolta d’Adda nasceva Emiliano Mondonico. Ex allenatore viola e grande tifoso della Fiorentina, ci ha lasciati dopo una lunga malattia il 29 marzo 2018. Violanews.com ha contattato sua figlia Clara per un ricordo nel giorno in cui il “Mondo” avrebbe compiuto 74 anni.

Clara, stamattina la Fiorentina ha ricordato suo padre sui social. A Firenze non lo ha dimenticato nessuno.

“Ho visto il post, è stato piacevole perché inaspettato. Non pensavo ad oggi, mi aspettavo qualcosa il giorno dell’anniversario della scomparsa. Sono felice, Firenze per papà significava tanto”.

Anche Riganò l’ha omaggiato…

“Anche suo padre era nato oggi, Christian scrive sempre col cuore. Anche lui chiama ‘papà’ mio padre: c’era un rapporto speciale fra loro. Approfitto per ringraziare tutti coloro che mi hanno contattato oggi, amici e tifosi viola oltre che del Torino e di tante altre squadre. Significa che papà ha lasciato qualcosa, tutto questo mi dà la forza per guardare avanti”.

Che cosa direbbe di questa Fiorentina?

“A Cesare direbbe poco, in pubblico. In privato, chissà… Si sono conosciuti a Cremona, poi sono stati insieme a Bergamo. Il calcio li ha fatti incontrare ma loro amicizia usciva dal campo. Erano come fratelli. Purtroppo adesso le cose non vanno bene, la Fiorentina è anche sfortunata perché ad ogni tiro subisce gol ma ci salveremo, sono sicura”.

Prandelli ha un tifoso in più lassù?

“Beh, quando Cesare è tornato a Firenze gli ho mandato un messaggio. Gli ho detto di stare attento perchè il suo amico lo guarda e se deve dirgli qualcosa certamente troverà il modo per farlo”.

