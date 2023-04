Bussolin e Bonriposi: “Commisso chiede chiarezza, troppe domande senza risposta”

Bussolin e Bonriposi (Lega): Stadio, il Presidente Rocco Commisso chiede chiarezza mentre rinnova impegno per la Fiorentina. Troppe le domande senza risposta. Dove giocherà la Squadra e quanto costerà di affitto ? Chi gestirà la parte commerciale? Le passerelle per Nardella sono finite.

“Abbiamo ascoltato con attenzione le parole del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, perchè riteniamo centrale la volontà della Fiorentina quando si parla di Stadio. Il Patron Commisso è stato chiarissimo: “In qualche maniera la politica vuole controllare quello che succede, incluso il futuro della Fiorentina.” Il tutto per non dare la possibilità ad un privato, Rocco Commisso, di realizzare uno stadio come e dove Lui voleva. Se questa Amministrazione, aggiungiamo noi come Lega, avesse avuto l'umiltà di comprendere i propri limiti, forse oggi avremmo già un Nuovo stadio dove la Fiorentina giocherebbe il campionato”.