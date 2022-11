Buso: “Sabiri o esterni? No, alla Fiorentina serve altro. L’Europa è possibile”

L'ex attaccante della Fiorentina Renato Buso , presente a Coverciano in occasione dell'evento "Protagoniste donne e calcio" ha parlato ai media presenti, tra cui Violanews.com:

"E' un anno di crescita, c'è stato un passaggio fondamentale che è quello del professionismo ma il lavoro va continuato in direzione dei settori giovanili: siamo un po' indietro, anche se la crescita è costante. E' fondamentale sviluppare il calcio femminile fin dalle basi, fisico e tecnica".

Mondiale

"La vedo come una manifestazione sotto tono, per certi versi meno riconosciuta. Ci sono diritti imprescindibili che vanno rispettati, non mi piace molto".