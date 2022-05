Buso: “Finalmente l’Europa! Ora la società dovrà fare tanto in poco tempo”

Il pensiero dell'ex viola

"Finalmente torniamo in Europa, anche se c'è un po' di amaro in bocca perché l'Europa League era raggiungibile senza le ultime sconfitte. Ora l'obiettivo è colmare il gap con le squadre davanti, Italiano ha portato idee, ora bisogna capire in quale direzione lavorare per continuare a crescere e avvicinarsi ancora. La società ora deve capire se c'è la possibilità e la forza di raggiungere la zona Champions. La società deve lavorare molto per arrivare con la rosa pronta per il preliminare di Conference League, servono 7-8 giocatori in breve tempo".