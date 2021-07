Buso: “Dispiaciuto per come mi hanno mandato via. Firenze è dei Fiorentini”

Renato Buso ha parlato della crescita di Vlahovic e della società viola.

Renato Buso , ex giocatore e allenatore viola, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno di Dusan Vlahovic e sul modo in cui è stato mandato via dalla società.

Poi sulla società: "Sono rimasto molto dispiaciuto di come mi hanno mandato via. Sicuramente creare il Centro Sportivo è stata una mossa importantissima per Firenze, almeno la Fiorentina finalmente ha una casa propria. Come ha detto Donadel, devono imparare a creare un rapporto di appartenenza con la città, devono capire che Firenze sarà sempre dei fiorentini. Firenze è goliardica, loro ogni cosa la prendono come un'offesa, la città è così e lo sarà per sempre".