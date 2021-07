Da Londra: Il Tottenham tratta con ACF per Vlahovic. Lo vuole Paratici

Sirene inglesi per il classe 2000

Dusan Vlahovic continua ad attrarre su di sé gli occhi di mezz'Europa. Secondo quanto scrive il portale football.london, sull'attaccante serbo, che in Italia piace alla Juve, è forte l'interesse del Tottenham. Secondo i colleghi inglesi, gli Spurs hanno intavolato una trattativa con il club gigliato per il trasferimento del classe 2000. Dusan è il preferito dei londinesi per sostituire il partente Harry Kane ed è stato suggerito da Fabio Paratici, nuovo DS del club. Secondo il portale, la valutazione del bomber serbo è di circa 42 milioni di Euro.