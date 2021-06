Juve, occhi su Vlahovic: ecco per quale cifra potrebbe lasciare la Fiorentina

Juventus su Vlahovic in caso di addio di Cristiano Ronaldo

In attesa di Cristiano Ronaldo, in casa Juventus le manovre per l'attacco sono cominciate da un bel po'. In caso di separazione dal portoghese, Allegri lavorerà per incrementare le reti degli attaccanti già in rosa con quelle che porterà il nuovo centravanti, cioè uno tra Vlahovic, Gabriel Jesus (Manchester City) e Mauro Icardi (PSG).

Il serbo - scrive Tuttosport - è l'investimento che più intriga i dirigenti bianconeri per età, potenzialità e margini di miglioramento. Vlahovic è considerato il miglior bomber del 2000 dopo Haaland. Probabilmente avrebbe bisogno di un piccolo rodaggio per inserirsi nella Juventus, ma con Morata e Dybala in rosa il rischio non sarebbe così alto. Il vero problema, si legge, è la Fiorentina, tutt'altro che aperta alla cessione. Il serbo è considerato intoccabile. O sacrificabile per un'offerta tra i 50 e i 60 milioni. Tanti soldi, ma non va dimenticato che, in caso di addio di Ronaldo, la Juventus risparmierebbe 86 milioni tra stipendio e ammortamento del cartellino.