Buso: “Bisogna puntare su Beltran, non sostituirlo. Brutto gesto di Sottil”

"L'unica cosa che si può contestare a Italiano è che ogni tanto non fa dei cambi irrazionali. Ma per me è bravo, ha delle idee. Siamo sesti e hai una grande opportunità. In tre anni si sono cambiate tante punte, forse è anche un problema di gioco. Italiano ha bisogno di coralità, poi è ovvio che anche lui si aspetta di più dalle punte. Ma prima di lui la Fiorentina veniva da annate difficili. Per arrivare nelle prime 4 ci vuole una punta di livello che ti faccia fare il salto di qualità . Nzola non è lo stesso di Spezia, il salto a Firenze è diverso."

Sull'argentino: "A Beltran è mancato il guizzo per segnare su azione. Un giovane come lui deve avere fiducia, tra lui e Nzola punto su di lui. A 20 anni hai tutto il diritto di sbagliare le partite. Italiano con Lopez-Arthur cerca più qualtià nel servizio delle punte. Per me possono giocare assieme in partite come oggi, l'ex Juve è superiore. Magari sono della vecchia generazione, però Sottil non doveva fare quel gesto, e non è corretto nei confrotni della piazza."