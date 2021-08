Burdisso: “Rosa competitiva, vogliamo tenere Vlahovic. Su Milenkovic e Gonzalez…”

Parla il direttore tecnico gigliato

"È una grande sfida e una grande possibilità, quando mi hanno chiamato non ho dubitato. Il progetto tecnico procede con i tempi giusti. Abbiamo scelto un allenatore che ha portato entusiasmo . Vogliamo costruire una squadra competitiva e divertirci. La nostra è sempre essere la Fiorentina, una squadra blasonata e conosciuta in tutto il mondo.

Vlahovic? Vogliamo tenere il calciatore e continuiamo a lavorare su quello. La nostra intenzione è tenerlo e rinnovare il contratto, lo hanno detto i dirigenti ed è ciò che vogliono mister e piazza, il resto si vedrà. L'importante è che oggi sia in campo e che sia una risorsa per noi.

Se ho convinto Nico Gonzalez? No, la Fiorentina lo ha convinto, io sono stato un portaparola, lui era molto convinto della scelta. Milenkovic? È una risorsa, con la testa è qui come gli altri, poi è un calciatore moderno e deve essere abituato a tutto durante il mercato come tutti i calciatori moderni".