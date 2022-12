Burdisso sugli spalti per una partita di Serie B: i dettagli

Nicolàs Burdisso sta seguendo da vicino una partita della serie cadetta. Pizzicato dalle telecamere di Dazn, infatti, il dirigente viola si trova in questo momento sugli spali del Renato Curi di Perugia per seguire la sfida tra gli umbri e la Spal. Tra i motivi della sua presenza potrebbe esserci semplicemente una visita all'amico De Rossi, allenatore della squadra emiliana con cui compagno Burdisso ha condiviso lo spogliatoio della Roma oltre che da dirigente l'esperienza di Daniele al Boca Junior. Inoltre, la partita potrebbe essere un'occasione per il direttore dell'area tecnica viola di seguire da vicino, Christian Dalle Mura, difensore della Fiorentina in prestito proprio alla squadra ferrarese, rimasto però in panchina.