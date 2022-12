Burdisso in Qatar: ecco le partite seguite dal dirigente gigliato (FOTO)

Con un post su Instagram il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso ha condiviso un primo resoconto fotografico della sua esperienza in Qatar, dove si trova ovviamente in rappresentanza del club viola per seguire da vicino i propri giocatori e per osservare, perché no, anche qualche obiettivo papabile. Dalle immagini pubblicate possiamo capire che Burdisso fosse presente sugli spalti in occasione di Camerun-Serbia e Belgio-Marocco, ma anche per tifare la sua Argentina. Il d.t. viola ha assistito anche a Germania-Spagna e Iran-USA.