Burdisso: “Firenze un gioiello. Europa? Uno stimolo. Così ci muoviamo sul mercato”

Lunga intervista del direttore tecnico: "Non guardo solo al Sudamerica, lavoriamo per battere la concorrenza"

Poi sulla strategia di mercato: "Il mio focus non è solo sul Sudamerica, sarebbe un errore. In questi mesi ho girato in tutto il mondo. Il mio lavoro consiste nel conoscere tutti i campionati, anche quelli nuovi ed emergenti, conoscere anche allenatori, giocatori, realtà, in modo da offrire risorse e soluzioni alla Fiorentina. Il fatto che possano arrivare sudamericani come Nico González o Torreira o giocatori italiani o africani per me è lo stesso. Abbiamo un lavoro di team con il direttore generale, il direttore sportivo, l'allenatore e il capo scout. Tutti sottoponiamo il nostro lavoro al presidente. La concorrenza è alta, perchè ci sono moltissime squadre europee che hanno progetti simili ai nostri. Il mio compito è cercare di arrivare per primi su certi obiettivi, quest'anno ci siamo mossi bene in questo senso".