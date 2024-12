Buone notizie per Bove. Il ragazzo è stato dimesso da Careggi

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quello che riguarda Edoardo Bove, ricoverato all'ospedale di Careggi dal malore occorsogli al 17' di Fiorentina-Inter. Il ragazzo, infatti, ha in queste ore lasciato l'ospedale(come anticipato da Violanews) dopo essere stato regolarmente dimesso. Bove aveva affrontato pochi giorni fa un piccolo intervento per l'installazione di un defibrillatore sottocutaneo. Adesso per il classe 2002 inizia un nuovo percorso di riabilitazione.