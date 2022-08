Buona la prima in Conference. Commisso si congratula negli spogliatoi

La Fiorentina è riuscita a superare il Twente nell'andata del playoff di Conference per 2 a 1 (le nostre pagelle). Certamente un buon risultato che però lascia tutto in bilico in vista della qualificazione. Rocco Commisso, però, ha voluto fare le sue congratulazioni alla squadra per l'impegno e la grinta messi in campo. Il presidente Viola è sceso negli spogliatoi personalmente per incontrare i ragazzi e far loro i complimenti.