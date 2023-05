Bucciantini: “Vincere aggiunge qualcosa. La finale europea sarà bellissima”

"Ieri è stata una sofferenza, ma è stato anche un divertimento. La Fiorentina ha spinto per 150 minuti con volontà e idee creando sempre problemi alla difesa. Il Basilea non ce la faceva davvero più, erano sfiniti. Sul 2-1 la partita si è svolta solo nella loro metà campo. La Fiorentina è andata in finale con le proprie idee. Per me Jovic era presente, poi il gol sbagliato è la mezza girata. Sull'assist è stato bravo. Non era facile vincere quel duello. Questo Jovic vivo io me lo tengo. Ieri sono tutti dal 6 in su, ma Igor che non vive sereno le partite come qualche tempo fa. Barak veniva da un modo di giocare totalmente diverso. Lui è un ottimo giocatore, piano piano tutto migliora con la conoscenza. Nico ieri è il migliore serviva che fosse decisivo e lo è stato. Ieri loro avevano difficoltà aeree, anche sugli angoli. Biraghi ieri ha fatto un partitone così come Bonaventura e Castrovilli che hanno fatto un partitone madornale.