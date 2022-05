Bucciantini sul mercato viola: “Priorità al centrocampo. Cabral? Diamogli tempo”

Il noto giornalista, Maro Bucciantini, parla del futuro mercato della Fiorentina spostando l’attenzione dal reparto offensivo a quello di centrocampo. La priorità deve essere la ricerca di un sostituto di Castrovilli

“Cabral? È un giocatore che è cresciuto e che da quello che mi dicono in allenamento fa anche grandi numeri di qualità. Io gli darei ancora tempo. Il mercato i grandi bomber te li fa pagare almeno 40 milioni, tanto vale dunque provare a lavorare su un giocatore pagato 15 milioni. Su Piatek la valutazione è già stata fatta, su Cabral invece ci sono ancora tante cose da scoprire. In una squadra che gioca di collettivo come la Fiorentina i giocatori crescono insieme, non separatamente. Necessità di mercato? Più a centrocampo, nel ruolo di mezza ala, piuttosto che in attacco. Duncan e Igor sono i due giocatori più migliorati in questa Fiorentina. Amrabat è un altro giocatore ritrovato che secondo me contro la Roma, insieme a Gonzalez, è stato addirittura il migliore in campo. Tutto questo ti fa capire che ai giocatori serve tempo per crescere all’interno di meccanismi di gioco nuovi. I prossimi acquisiti andranno comunque calibrati bene. Ci sarà da sostituire Castrovilli, il cui infortunio è molto serio. Il gioco della Fiorentina toglie qualcosa un po’ a tutti i singoli ma si esalta nel collettivo. Io andrei anche su giocatori delle medio piccole come Ederson della Salernitana e Asllani dell’Empoli, che per me potrebbe essere il nuovo Brozovic. Oltre a questi ovviamente aggiungerei anche qualche giocatore di livello superiore che aiuti a crescere e che sappia già cos’è l’Europa”.