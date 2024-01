Bucciantini: “Sì a Kean al posto di Nzola. Serve qualità per evolvere”

Mercato? "A me piace anche Ngonge, lo trovo più penetrante degli esterni che abbiamo a disposizione".

L'analisi della sconfitta col Sassuolo — "La Fiorentina i giocatori ce li ha, c'è semmai l'assenza di qualità in alcune zone di campo e nei ruoli. Soprattutto ci manca Nico, in un momento in cui Bonaventura attraversa una fase diversa di condizione. Con questa assenza la squadra è sempre stretta, vince 1-0 e i limiti si vedono, come nelle tre partite precedenti al Sassuolo. La palla che negli ultimi minuti è spesso nell'area avversaria, senza riuscire a non buttarla dentro, è un manifesto. La palla è lì e il goal lo aveva fatto il solito difensore, Martinez Quarta. Sarebbe stato il decimo della retroguardia, contro gli otto dei centravanti. Ringrazio i giocatori che ci hanno portati in quella posizione, però adesso bisogna metterci un po' di qualità, se vogliamo evolvere".

La Coppa Italia — Bologna? "Nel giro di tre mesi aveva perso solo quella partita al "Franchi". Poi nelle ultime due ha faticato un po' di più, forse per via di un po' di stanchezza mentale per la classifica. Il finale col Genoa è stato molto arrembante, di forza ed energia. Entrambe le squadre sono in grado di fare una partita di grande energia e livello. La Fiorentina è la squadra davanti in campionato e ha un dovere in più: di confermarsi giocando in casa, sono i piacevoli doveri che la condizione ti dà".

