Bucciantini: “Servono due cambi in attacco. Ecco chi terrei d’occhio”

Marco Bucciantini ha parlato della partita persa contro l'Empoli e dai movimenti da fare in attacco per rafforzare la rosa

Poi sull'attacco viola: "Servono almeno due cambi in attacco per come gioca Italiano. Non esiste che Vlahovic se ne vada a gennaio. Non ci sono precedenti dove è accaduta una cosa del genere. Berardi ogni giornata aumenta il proprio prezzo di cartellino, perché sta segnando con una costanza incredibile. Terrei d'occhio Kulusevski, che è in uscita dalla Juventus e con Italiano potrebbe esaltarsi. Come sostituto di Vlahovic? Prenderei subito Borja Mayoral. Se fai queste mosse di mercato hai una rosa che può benissimo stare nelle prime quattro del campionato".