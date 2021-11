Flachi: “I viola devono gestire meglio le partite. Domani devono vincere”

Francesco Flachi ha parlato della prestazione dei viola di sabato contro l'Empoli e della partita di domani contro i blucerchiati

Sulla sconfitta di sabato: "La Fiorentina deve risolvere il problema della gestione delle partite. Doveva essere più brava a non far salire tutti i giocatori, ma rimanere compatta. Andava chiusa la partita prima, abbiamo sprecato molte occasioni. Però dobbiamo fare i complimenti al Empoli perché ci ha creduto fino alla fine. Domani devi vincere, non ci deve essere una via di mezzo. Dispiace perché ogni volta che la Fiorentina ha il modo di fare quel passettino in avanti, lo fa indietro".