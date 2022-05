Bucciantini: “Samp a noi congeniale. Contemporaneità almeno per gli stessi obiettivi”

Le parole di Bucciantini sulla mancata contemporaneità e sulla Samp che calza "a pennello" con la Fiorentina

Sulla gara con la Samp: "Giampaolo ha vinto le partite che doveva vincere, poi la Salernitana ha scombinato i piani di tutte. I blucerchiati non hanno mai trovato il passo giusto collegando risultati e prestazioni, è una squadra senza intensità perché ha mediani lenti e attaccanti logori dove tutto diventa molto casuale. Sarebbe stata una squadra perfetta per il calcio di 6/7 anni fa, adesso serve quell'intensità che ci mettono allenatori come Juric, Dionisi, Italiano, Tudor. Sarà comunque una gara dove ci sarà poco spazio libero in campo e lo "stomaco" di entrambe sarà vuoto perché entrambe andranno fame. Nonostante questo la Fiorentina per caratteristiche può fare bene: la Samp è una squadra a noi congeniale".