Castrovilli: “Sto alla grande, l’importante in certi momenti è non abbattersi”

Intervistato da Cuoregrigiorosso.com, Gaetano Castrovilli ha parlato dell'infortunio che lo terrà a lungo lontano dai campi di gioco ma anche del ritorno in Serie A della Cremonese, squadra in cui ha militato due anni prima di tornare a Firenze: "Il recupero? Sto alla grande! In momenti del genere l’importante è non abbattersi, perché meglio stai e meno la discesa è ripida. Tra l’altro sin dal giorno dell’infortunio ho ricevuto tanti messaggi di affetto e questo mi aiuta tantissimo".