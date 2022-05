Bucciantini: “Questa Viola ha l’ambizione di Italiano. Clausola? Vi dico la mia”

Le parole dell'opinionista

"La stagione resta positiva in ogni caso. Da quando è arrivato Italiano ho iniziato a rivedere i giorni in positivo. Abbiamo recuperato una certa vocazione al calcio. E anche una certa immagine. Affrontare questa Fiorentina dà preoccupazione agli avversari. Siamo in lotta per l'Europa. E rimarrà fuori una squadra su 4, se saremo noi avremo perso questo piccolo torneo. Cessione di Vlahovic come un sabotaggio? Bisogna anche considerare gli acquisti di questa proprietà. Odriozola è stato un grande acquisto. Torreira è uno che ti fa essere veloce e ripulisce il calcio come pochi in A. Nico Gonzalez ha forza e qualità, in campionato potrebbe fare la differenza. Questi sono grandi acquisti. Poi certo, non si può vendere il più forte in campionato senza una stringente necessità economica ad una rivale in classifica. Però se l'entourage aveva già l'accordo con la Juve sarebbe stata un estate infernale con il prezzo al ribasso. Il discorso da fare è diverso: cosa fare con i soldi incassati nelle ultime stagioni? "