Bucciantini pazzo di Vlahovic: “Che impresa fare 21 gol in questa squadra”

Il giornalista applaude il bomber serbo

Marco Bucciantini , noto opinionista, ha parlato a Radio Marte per presentare la prossima sfida fra Fiorentina e Napoli e dire la sua su Dusan Vlahovic:

"I Viola stanno bene, sono in un momento di breve continuità. C'è da dire che quando sono stato bene, Milan Napoli ed Atalanta hanno espresso un grande calcio. Quando una grande sta bene non deve guardare tanto all'avversario. Vlahovic? Ha segnato 21 volte ed intorno a lui il deserto. Diventerà un fenomeno assoluto, ha qualche cosa dentro. Fare ventun' gol in questa squadra è un'impresa."