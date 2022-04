Bucciantini: “Partitone di Castrovilli. Gonzalez top, ma gli manca qualcosa”

L'opinione del giornalista

"Ogni cosa che fa la Fiorentina ha tanto lavoro e tanto studio dietro, anche un 1-0 diventa un risultato grosso. Il migliore in campo ieri è stato Castrovilli, ha fatto un partitone, si era rarefatto in campo e ultimamente sta tornando. Gonzalez fa grandissime partite, ma spesso sbaglia l'ultima scelta, se migliora in questo diventa un crack per la Serie A. Cabral? Gli manca quella condizione per sentirsi dominante, sembra ancora al 70%, ma non credo che tornerà spesso in panchina da ora in poi".