Cecchi: “Nico Gonzalez è imprevedibile, può segnare di più”

Il giornalista Stefano Cecchi, ha parlato della vittoria della Fiorentina di ieri contro l'Empoli e delle qualità di Nico Gonzalez

Il giornalista Stefano Cecchi , ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno della partita di ieri della Fiorentina: "Ieri è stata una bella vittoria. Abbiamo fatto una buona partita e stiamo trovando sempre più equilibrio con il tempo. L'Empoli ha tirato in porta due volte per delle disattenzioni nostre".

Ha proseguito parlando di Nico Gonzalez: "Ieri non lo prendevano mai. È il giocatore che fa guadagnare più punizioni alla Fiorentina. È un calciatore che può tranquillamente arrivare ad una decina di gol a stagione, ce l'ha nelle corde. Certe volte esagera nel buttarsi, infatti gli arbitri cominciano a non fischiargli tutto. Ogni sua giocata è un pericolo per gli avversari, teniamocelo stretto".