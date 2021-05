Bucciantini: “Non sono escluse sorprese per la panchina della Fiorentina”

Bucciantini sulla panchina viola: "Occhio ad eventuali outsider"

Il giornalista Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno dell'imminente cambiamento in panchina della Fiorentina: "Mi sembra che la gerarchia sia chiara, sono curioso. Dall'allenatore si capirà il tipo di idea di calcio. Qualsiasi allenatore scegli però poi devi comprare i giocatori, il campionato è un tribunale sincero e ha detto che per tre anni la Fiorentina non ha fatto 50 punti. La distanza con l'Europa è di oltre 20 punti, la media delle ultime stagioni è sui 43, pochi. Andranno fatte diverse scelte e si potrà sbagliare poco, tante cose magari possono ancora funzionare e vanno solamente riviste. Il Sassuolo può essere un esempio: tre anni fa hanno scelto De Zerbi, un tipo molto marcato di calcio, ci hanno creduto, hanno investito nel suo tipo di gioco, tenendo i giocatori che gli servivano, ritoccando ogni anno con le necessità. Sono così passati da 40 a 50 e infine a 60 punti. Per questo lo considero un modello. Mourinho e Conceicao sono stati due outsider, non è escluso che possano esserci sorprese anche per la Fiorentina. Fonseca è di una schiettezza imbarazzante, lo considero un grande nome del calcio internazionale, mi ha sempre convinto. Negli ultimi due anni non ricordo un'identità della Fiorentina, se si fanno le cose giuste c'è sempre margine per fare bene".