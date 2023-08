Bucciantini: “Non ricordo un preliminare ‘facile’ per i viola. Nzola…”

Le parole di Bucciantini

"Bisogna essere realisti ad agosto. Tutti i preliminari giocati dalla Fiorentina sono stati complicati e in Europa ogni mezzo errore allontana dalla qualificazione. Bisognerà essere bravi a costruire la qualificazione a Firenze. Nzola? Lo conosciamo da qualche anno, ha semplicemente giocato una brutta partita. Deve migliorare, deve crescere, ha bisogno di essere in grande condizione per il fisico che ha e per rendere. Di certo non è quello di ieri sera, ma c'è una differenza. Anche se conosce Italiano, la Fiorentina non è lo Spezia: gioca più vicino al centrocampo, ha più pressione e anche in area deve essere più presente. Nei prossimi 90' europei qualcuno deve segnare, la partita del ritorno sarà difficile e queste gare selezionano i giocatori bravi. Amrabat? La Fiorentina ha preso una linea: Nico non parte, 40 milioni non bastano, Chiesa voleva andare e sono bastati. La società è stata chiara: chi vuole restare resta, mi pare una linea chiara. È altrettanto ovvio che uno come Amrabat farebbe comodo alla Fiorentina".