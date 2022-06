Bucciantini: “Mandragora non c’entra con Torreira. Serve uno come De Paul”

"Il rinnovo di Italiano è il punto di partenza della Fiorentina. Ora c'è solo da continuare sulla strada intrapresa. Italiano è uno che spinge ed è giusto che lo faccia, è uno partito dai dilettanti e ha fatto tutta la trafila per arrivare alla A, ha migliorato una squadra del 50% facendo 20 punti in più rispetto alla stagione precedente. L'ambizione di Vincenzo è quella mia e di tutti. Da parte di Commmisso bisogna capire se sta aspettando il raccolto o se sta continuando a seminare. Mandragora? Mi piace, ma non c'entra niente con Torreira, al massimo potrebbe giocarci insieme ma non è il sostituto. Al posto di Lucas servirebbe un calciatore internazionale, un 8 o un 10 da diversi gol all'anno. Per me il sostituto sarebbe uno come De Paul, pronto a fare la differenza. Io voglio vedere centrocampisti che vanno al tiro 7-8 volte a partita. Torreira era un messaggio, non solo un giocatore. Adesso servirebbe un altro messaggio".