Bucciantini: “Mancini per terra è sinonimo di forza. Ecco perchè no a Beltran”

"Per come gioca la Fiorentina ti rimane il dubbio che la Fiorentina possa raccogliere sempre di più. La Roma ieri era partita bene. Ma la Fiorentina ha giocato un ottimo secondo tempo, ed il gol di Quarta è importantissimo. La sua è la prima rete contro una squadra che ti stava sopra, escluso il Bologna. Ieri la squadra avrebbe fatto la partita anche in 11vs11. Le espulsioni sono derivate dal possesso palla viola, dalla voglia della Roma di riprendersi il pallone. Non è facile arbitrare all'Olimpico, dove Mourinho è il re incontrastato. La Fiorentina ha alzato di più il pallone, come col Parma. Per questo Beltran non è entrato. Italiano ha lasciato in campo i saltatori."