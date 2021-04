Bucciantini: “Manca intensità, gioco difensivo non aiuta. Vlahovic completo”

Il parere del giornalista su Vlahovic e sulle prospettive viola

, il giornalista Marco Bucciantini ha detto la sua sul momento viola dopo il blitz del Bentegodi: "Ieri dopo averla scampata, sei andato a prendere la partita e hai sistemato bene la settimana senza pensare troppo al Cagliari e approcciandosi con più serenità alla Juve. Ogni 4-5 partite la Fiorentina una la vince, è vero che non abbiamo mai vinto due gare di fila, ma con un minimo di regolarità arriva anche la vittoria. Ed è bello vedere che anche gregari come Venuti ieri siano stati protagonisti".

Fiorentina lenta? Ecco la spiegazione: "Per chilometri percorsi la Fiorentina è tra le ultime, ed essendo spesso molto bassa manca di intensità e nella continuità d'azione dei giocatori migliori. Quando Ribery, Bonaventura, Castrovilli stanno bene si vede, il problema è che durano sessanta minuti e non hanno intensità per tutta la gara. Poi l'atteggiamento non aiuta, il campo diventa lungo e si fa fatica a dare continuità al gioco d'attacco. D'altronde, l'input dell'allenatore è quello di difendersi nel miglior modo possibile. Ma dal mercato, sappiamo già chi andare a prendere: giocatori di rendimento e intensità".

Su Vlahovic: "A parte il fatto che tira molto bene i rigori, è proprio forte. In campo ha imparato a fare tutto ciò che serve, se avesse una squadra più vicina ed esterni che lo riforniscono in continuazione si abituerebbe velocemente e segnerebbe anche di più. Ha la mentalità, non spreca un minuto e non lo fa per sé stesso ma per la squadra. Ora servono attaccanti che possano giocare e integrarsi con lui".